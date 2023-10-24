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Израиль выразил недовольство «ролью России» и потребовал отставки генсека ООН

Израиль выразил недовольство «ролью России» и потребовал отставки генсека ООН

Министерство иностранных дел Израиля выражает "недовольство той ролью, которую играет Россия в войне против ХАМАС".

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