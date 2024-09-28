Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Крысы бегут с тонущего корабля. И это только начало полного обвала на ЛБС и понического бегства всех ВСУ.Пропавшего главу ...
  • Maxim
    Давно пора включить отзыв депутата на ГосуслугахДети в США, кварт...
  • Maxim
    Измена в тылу, в СМЕРШе уже бы писали - на чью разведку работают..Кто виноват в под...

Дети в США, квартира в Испании. Пронько поднял вопрос о главных "патриотах" России

Дети в США, квартира в Испании. Пронько поднял вопрос о главных "патриотах" России

Экономический обозреватель, ведущий телеканала Царьград Юрий Пронько поднял вопрос о главных "патриотах" России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Владимир Сергеев
Но, если чиновники покупают недвижимость у врага, посылают к нему на учебу детей - значит они что - то знают и доллар не рухнет...?
Ответить
3 час.
Maxim
Давно пора включить отзыв депутата на Госуслугах
Ответить
25 мин.

Картина дня

наверх