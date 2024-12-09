❗️⚡️Россия планирует построить в Индии радиолокационную станцию большой дальности "Воронеж-ДМ" По сообщению India Today,сделку на сумму в $4 млрд хочет заключить индийское правительство.
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❗️⚡️Россия планирует построить в Индии радиолокационную станцию большой дальности "Воронеж-ДМ" По сообщению India Today,сделку на сумму в $4 млрд хочет заключить индийское правительство.