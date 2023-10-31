В Британии чиновника уволили после призыва к прекращению огня в Газе

Члена парламента от Консервативной партии Пола Бристоу, который написал письмо премьер-министру страны Риши Сунаку с призывом к установлению мира в секторе Газа и прекращению огня, уволили, поскольку его слова не соответствовали принципу коллективной ответственности, сообщила в понедельник газета Telegraph.
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