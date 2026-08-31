Эксперты BGR рекомендуют настройки безопасности для Windows

Журналисты издания BGR составили список важных настроек безопасности для операционной системы Windows, которые нельзя игнорировать для безопасной работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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