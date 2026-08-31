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Регионы России

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Эксперты BGR рекомендуют настройки безопасности для Windows

Эксперты BGR рекомендуют настройки безопасности для Windows

Журналисты издания BGR составили список важных настроек безопасности для операционной системы Windows, которые нельзя игнорировать для безопасной работы.

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