Страна и люди
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Страна и люди

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На митинге в Тбилиси задержали экс-министра Петриашвили

На митинге в Тбилиси задержали экс-министра Петриашвили

В воскресенье в Тбилиси на митинге против законопроекта об иностранных агентах полицейские задержали бывшего государственного министра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексия Петриашвили.

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