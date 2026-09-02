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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Балахнин о лидерах РПЛ: «Краснодар» крайне неубедителен, пять игр с победой в один мяч. У «Зенита» не футболисты, а целые иконы, а показывают такую игру и ничего не решают»

Сергей Балахнин считает, что лидеры Альфа-Банк РПЛ играют не очень убедительно. «Вообще, по большому счету, « Спартаку » будет сложно, раз он зависит от Барко .

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