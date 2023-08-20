NICOLAS MAETERLINCK/GLOBALLOOKPRESS "Ребёнок оказался у содомитов" - в Европе изымают детей из семей беженцев.
"РЕБЁНОК ОКАЗАЛСЯ У СОДОМИТОВ". УКРАИНЦЫ ЗАБРОСАЛИ РОССИЮ МОЛЬБАМИ О ПОМОЩИ. И ЭТО НЕСПРОСТА
Комментарии
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Galina
Конечно, детей очень жаль! После подобных фактов, мало кто отважится рожать ребенка!
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16 час.
Нургуль Калыгулова
ДА УНИЧТОЖАТЬ ЭТИХ "БЕЛЫХ АНГЕЛОВ " НА МЕСТЕ
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14 час.
Зоя
несмотря на то ,что их детей превращают в сексрабов,хохлы тупо м упорно готовы отдать им все свое будущее,лишь бы быть в рядах этих содомитов... им наплевать на судьбы своих детей,он продолжают войну с Россией именно за эти "ценности они и умирают....""ПРОСТО УЖАС БЕСКОНЕЧНЫЙ,,,,,
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52 мин.
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