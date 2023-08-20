"РЕБЁНОК ОКАЗАЛСЯ У СОДОМИТОВ". УКРАИНЦЫ ЗАБРОСАЛИ РОССИЮ МОЛЬБАМИ О ПОМОЩИ. И ЭТО НЕСПРОСТА

Зоя

несмотря на то ,что их детей превращают в сексрабов,хохлы тупо м упорно готовы отдать им все свое будущее,лишь бы быть в рядах этих содомитов... им наплевать на судьбы своих детей,он продолжают войну с Россией именно за эти "ценности они и умирают....""ПРОСТО УЖАС БЕСКОНЕЧНЫЙ,,,,,