Замминистра обороны РФ Фомин встретился с ранеными бойцам СВО

В преддверии Дня Победы заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился с участниками специальной операции, находящимися на излечении в филиале №8 Главного военного клинического госпиталя имени Н.
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