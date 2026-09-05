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Царьград

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Владимир Путин увеличит грузоперевозки по Северному морскому пути

Владимир Путин увеличит грузоперевозки по Северному морскому пути

Владимир Путин подтвердил строительство нового терминала бухты Север, который увеличит объёмы грузоперевозок по Северному морскому пути.

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