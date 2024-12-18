Китай испытал прямоточный воздушно-реактивный двигатель с детонацией для с...

Китай испытал прямоточный воздушно-реактивный двигатель с детонацией для самолётов вдвое быстрее Ту-144 и «Конкорда»Китайская компания Space Transportation опубликовала видео первого лётного испытания прямоточного воздушно-реактивного двигателя с детонацией.
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