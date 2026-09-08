Mamdani Turns City Hall Into A Socialist Union-Organizing-Machine New York City has established a government office to assist worker in unionizing, following an executive order announced by Mayor Zohran Mamdani on Labor Day.
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