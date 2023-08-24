Жители Тулы сообщили о громких хлопках ночью 25 августа

Жители разных районов Тулы сообщили о громких хлопках ночью пятницы, 25 августа. Как сообщили местные жители в редакцию Тульской службы новостей, мощный звук слышали в центре оружейной столицы, Горелках, Мясново, Заречье и других частях города.