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Жители Тулы сообщили о громких хлопках ночью 25 августа

Жители разных районов Тулы сообщили о громких хлопках ночью пятницы, 25 августа. Как сообщили местные жители в редакцию Тульской службы новостей, мощный звук слышали в центре оружейной столицы, Горелках, Мясново, Заречье и других частях города.

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