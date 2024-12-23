Скандал с выдачей русских паспортов осуждённым иностранцам: что стоит за этим решением и как оно стало возможным Ирина ВальковаНедавний скандал, связанный с выдачей русских паспортов осуждённым иностранцам в Самарской области, вызвал широкий резонанс в обществе.