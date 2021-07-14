Силовики после слов Александра Лукашенко устроили массовые обыски у оппозиционеров

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси устроили массовые обыски у оппозиционеров.Это произошло на следующий день после слов главы государства Александра Лукашенко о начале борьбы против действующих в стране прозападных СМИ и организаций.
Сотрудники правоохранительных органов Беларуси устроили массовые обыски у оппозиционеров.Это произошло на следующий день после слов главы государства Александра Лукашенко о начале борьбы против действующих в стране прозападных СМИ и организаций.
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