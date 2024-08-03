Трамп объяснил решение Харрис не приходить на дебаты 4 сентября

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп 3 августа заявил, что у его конкурентки от демократов Камалы Харрис «низкий IQ», потому она не желает участвовать в предложенных им дебатах 4 сентября на телеканал Fox News.
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