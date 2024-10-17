Как погиб экс-солист One Direction Лиам Пэйн: неадекватное поведение и неизвестный порошок

Экс-солист One Direction Лиам Пэйн перед смертью устроил дебош в отеле Фото: GLOBAL LOOK PRESS. Бывший фронтмен группы One Direction Лиам Пейн устроил дебош в своем гостиничном номере перед смертью, пишет TMZ.
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