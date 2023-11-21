Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Китайские учёные создали датчик, позволяющий роботам и протезам ощущать текстуру предметов

Китайские учёные создали датчик, позволяющий роботам и протезам ощущать текстуру предметов

Группа китайских ученых создала новую сенсорную систему, имитирующую кончик человеческого пальца. Датчик, имитирующий подушечку человеческого пальца, может в режиме реального времени определять текстуру предмета, к которому прикасается.

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