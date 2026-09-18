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ИА Регнум

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В Германии начали расследование после обнаружения дрона под Ганновером

В Германии начали расследование после обнаружения дрона под Ганновером

Федеральная прокуратура Германии начала расследование после обнаружения элементов беспилотника в 2 км от военного аэродрома Вунсторф под Ганновером.

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