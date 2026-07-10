ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 672 подписчика

Разведёнка с ребенком не имеет право на второй брак? А вы сами-то без багажа? Выскажу свое непопулярное мнение

Разведёнка с ребенком не имеет право на второй брак? А вы сами-то без багажа? Выскажу свое непопулярное мнение

Есть в интернете три буквы, которыми очень любят бросаться некоторые мужчины. РСП. Разведёнка с прицепом Произносят это обычно с таким выражением, будто речь идёт не о женщине, а о старом автомобиле: пробег большой, комплектация не та, ещё и что-то с собой тянет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии