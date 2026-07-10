Разведёнка с ребенком не имеет право на второй брак? А вы сами-то без багажа? Выскажу свое непопулярное мнение

Есть в интернете три буквы, которыми очень любят бросаться некоторые мужчины. РСП. Разведёнка с прицепом Произносят это обычно с таким выражением, будто речь идёт не о женщине, а о старом автомобиле: пробег большой, комплектация не та, ещё и что-то с собой тянет.