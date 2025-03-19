Президент Беларуси обсудил шаги по восстановлению доверия с рядом западных государств

Минск, 18 марта /Синьхуа/ -- Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник обсудил с министром иностранных дел страны Максимом Рыженковым шаги по восстановлению доверия в отношениях с партнерами, в том числе с рядом западных государств.
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