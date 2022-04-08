Зря не послушали: Путин перешел к реализации своего предупреждения

Как вы все знаете, бои за Мариуполь вошли в финальную стадию. И хотя украинская сторона заявляет, что все окей, русские увязли как минимум на месяц, украинские «киборги» успешно держат оборону и того гляди перейдут в контрнаступление, а остановить тогда их смогут только Уральские горы, и если бы не они, то «киборги» и до Курил бы дошли, мы-то с вами знаем, что «азовцы» уже который день просят о деблокаде, на что Зеленский отвечает: «Помочь ничем не можем, но вы держитесь, похороним с воинскими почестями», намеками давая понять, что ведутся закулисные переговоры с султаном о спасении хотя бы иностранных наемников «Азова» (запрещен в РФ) морским транспортом.