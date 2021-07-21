Заммэра Владимир Ефимов: Рядом со станцией МЦК Балтийская появятся новое жильё, спортплощадки и офисы

22 гектара бывшей промзоны «Братцево» обновят в рамках проекта «Индустриальные кварталы»: построят новое жильё и создадут свыше полутора тысяч рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.