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Царьград

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Собянин: Более 400 предприятий Москвы смогут принять участие в нацпроекте

Собянин: Более 400 предприятий Москвы смогут принять участие в нацпроекте

К нацпроекту "Производительность труда" присоединилось больше 170 обрабатывающих предприятий Москвы. В среднем столичные участники проекта смогли на 54% увеличить объёмы производства, на 36% сократить время рабочих процессов и на 37% снизить неиспользуемые запасы.

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