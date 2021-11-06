Отказавшиеся вакцинироваться врачи скорой помощи передумали увольняться

Сотрудники станции «скорой помощи» города Облучье Еврейской автономной области, написавшие заявления об увольнении из-за отказа вакцинироваться от коронавируса, передумали увольняться, сообщил представитель пресс-службы правительства региона.
Сотрудники станции «скорой помощи» города Облучье Еврейской автономной области, написавшие заявления об увольнении из-за отказа вакцинироваться от коронавируса, передумали увольняться, сообщил представитель пресс-службы правительства региона.
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