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Отказавшиеся вакцинироваться врачи скорой помощи передумали увольняться

Сотрудники станции «скорой помощи» города Облучье Еврейской автономной области, написавшие заявления об увольнении из-за отказа вакцинироваться от коронавируса, передумали увольняться, сообщил представитель пресс-службы правительства региона.

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