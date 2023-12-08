На полголовы: внук Надежды Бабкиной обогнал ее в росте

Внук народной артистки России Надежды Бабкиной Григорий уже обогнал ее в росте. На пьесе Александра Островского, которую поставили в театре артистки «Русская песня», 13-летний мальчик вышел на сцену, чтобы поздравить родственницу с успешным представлением.