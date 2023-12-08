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На полголовы: внук Надежды Бабкиной обогнал ее в росте

На полголовы: внук Надежды Бабкиной обогнал ее в росте

Внук народной артистки России Надежды Бабкиной Григорий уже обогнал ее в росте. На пьесе Александра Островского, которую поставили в театре артистки «Русская песня», 13-летний мальчик вышел на сцену, чтобы поздравить родственницу с успешным представлением.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Внук выше Бабкиной.... Так она скоро и вовсе в землю врастет... Возраст.
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12 час.

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