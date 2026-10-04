Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дмитриев заявил, что Европе нужна российская энергия для выживания

Дмитриев заявил, что Европе нужна российская энергия для выживания

Европейским странам для выживания нужна российская энергия. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил.

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