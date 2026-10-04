Дмитриев заявил, что Европе нужна российская энергия для выживания

Европейским странам для выживания нужна российская энергия. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил.
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