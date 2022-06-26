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Первый носитель «Посейдонов» завершает государственные испытания

Первый носитель "Посейдонов" - атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения "Белгород" проекта 09852 в ближайшее время войдет в состав флота, передача субмарины запланирована на этот год, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

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