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Царьград

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Песня о подвиге: 'Труба' за 15 минут благодарностью к Господу

Песня о подвиге: 'Труба' за 15 минут благодарностью к Господу

Автор песни "Труба" Вадим Цыганов создал её за 15 минут, называя это Божьим провидением. Премьера состоялась в Екатеринбурге, а песня посвящена операции "Поток" по освобождению Суджи.

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