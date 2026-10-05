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Русская весна

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Силуанов: с апреля предотвращено 291 нарушение вывоза валюты на $180 млн

Силуанов: с апреля предотвращено 291 нарушение вывоза валюты на $180 млн

Благодаря контролю за вывозом наличной валюты с апреля по июль 2026 года предотвращено 291 нарушение, общая сумма заблокированной валюты составила $180 миллионов, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

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