Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября

В 2024 году Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме объявил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
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