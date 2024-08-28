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Царьград

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Волонтёр рассказал о беспределе в приграничных районах: "Приходится номера заклеивать"

Волонтёр рассказал о беспределе в приграничных районах: "Приходится номера заклеивать"

Ситуация на приграничье остаётся не до конца ясна, поскольку продолжает поступать разрозненная информация, часто не подтверждённая и на уровне слухов, однако из-за такой интенсивности многие начинаю в это верить.

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