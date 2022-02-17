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«Зенит» после паузы удивил: зажег в Петербурге - хотя и не обыграл «Бетис». Из-за того, что начало матча питерцы провалили

«Зенит» после паузы удивил: зажег в Петербурге - хотя и не обыграл «Бетис». Из-за того, что начало матча питерцы провалили

Увы, чуда не произошло – один из лидеров испанской Примеры «Бетис» одолел «Зенит» в Петербурге со счетом 3:2 в матче 1/16 финала Лиги Европы.

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