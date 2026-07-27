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Гасли – лучший гонщик Гран-при Венгрии по версии The Race, худший – Бермэн

Издание The Race опубликовало рейтинг пилотов по итогам Гран-при Венгрии «Формулы-1». Эксперт Эдд Строу посчитал Пьера Гасли («Альпин») лучшим гонщиком прошедшего этапа.

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