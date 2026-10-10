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Виктория Маслова швырнула кресло в режиссёра — а спустя годы он не решился к ней подойти

Виктория Маслова швырнула кресло в режиссёра — а спустя годы он не решился к ней подойти

В «Триггере» Виктория Маслова играет Леру — дерзкую и бесстрашную, из тех, кто не лезет за словом в карман.

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