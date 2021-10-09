Эксперт Казанский: рост ставок по депозитам неизбежен после повышения ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. После повышения ключевой ставки Банка России неизбежно повышение и ставок по кредитам и вкладам, и даже с большей скоростью, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.