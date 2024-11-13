В Великом Новгороде на месте строительства спортивного центра заложили первый камень

По информации пресс-центра регионального правительства, в церемонии приняли участие министр спорта России Михаил Дегтярёв, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов.
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