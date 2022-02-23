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В Крыму подготовили иск к Киеву по водной блокаде

В Крыму подготовили иск к Киеву по водной блокаде

Подготовлен первый иск к Украине по водной блокаде Крыма. Данной информацией в разговоре с РИА Новости поделился глава комитета по законодательству крымского парламента, заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

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