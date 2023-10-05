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Образец для подражания: самые известные учителя из мультфильмов и кино

Образец для подражания: самые известные учителя из мультфильмов и кино

День учителя — один из самых важных праздников России. Ведь именно педагогам выпала нелегкая доля по воспитанию будущих поколений, обучению их не только науке, но и жизненной мудрости и общечеловеческим принципам.

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