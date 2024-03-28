Пашинян «прогревает» Армению, как лягушку в кастрюле…

В Армении сейчас набирает популярность остроумный, но, увы, очень правдивый, а потому печальный анекдот: В Ереване в магазин заходит мужик и спрашивает продавца:— А у вас есть карты Армении?— Конечно, есть.
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