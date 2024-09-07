Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 450 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Молотков
    Ну тут же ясно и чётко написали, когда. Когда свист на горе раком встанет....Почему Словакия –...
  • Eduard
    Когда вернут целостность Чехословакии?Почему Словакия –...
  • Юрий Ильинов
    Иногда, просто иногда, отойди назад это не сдаваться. Изменения - это не лицемерие, Отменить не значит разрушить. Быт...СВО: героизм воин...

Почему Словакия – не Чехия, а словаки не чехи

Почему Словакия – не Чехия, а словаки не чехи

Почему Словакия – не Чехия, а словаки не чехи Где и когда? Неважно кто Единая Чехословакия прожила примерно столько же лет, что и Югославия или Советский Союз, который вообще-то был новой версией старой России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Когда вернут целостность Чехословакии?
Ответить
12 час.
Виктор Молотков
Ну тут же ясно и чётко написали, когда. Когда свист на горе раком встанет....
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх