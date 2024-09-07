Почему Словакия – не Чехия, а словаки не чехи Где и когда? Неважно кто Единая Чехословакия прожила примерно столько же лет, что и Югославия или Советский Союз, который вообще-то был новой версией старой России.
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