Фестиваль «Бумажное сердце» меняет формат: в 2026 году – неделя событий вместо одного дня

Компания «Объединенные бумажные фабрики» (ОБФ) приглашает жителей и гостей Калужской области всех возрастов, членов профессионального сообщества, представителей СМИ, общественных деятелей с 15 по 22 августа 2026 года принять участие в мероприятиях первой в России Недели «Бумажное сердце», которая приходит на смену отраслевому тематическому фестивалю бумаги.