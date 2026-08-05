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Аргументы недели

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Фестиваль «Бумажное сердце» меняет формат: в 2026 году – неделя событий вместо одного дня

Компания «Объединенные бумажные фабрики» (ОБФ) приглашает жителей и гостей Калужской области всех возрастов, членов профессионального сообщества, представителей СМИ, общественных деятелей с 15 по 22 августа 2026 года принять участие в мероприятиях первой в России Недели «Бумажное сердце», которая приходит на смену отраслевому тематическому фестивалю бумаги.

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