Известная теннисистка и комментатор Анна Дмитриева умерла в возрасте 83 лет

фото: Об этом рассказал журналист Юрий Рост. Известная теннисистка, заслуженный мастер спорта СССР, 18-кратная чемпионка Советского Союза в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах и спортивный журналист Анна Дмитриева умерла в возрасте 83 лет.
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