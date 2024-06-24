Известная теннисистка и комментатор Анна Дмитриева умерла в возрасте 83 лет

фото: Об этом рассказал журналист Юрий Рост. Известная теннисистка, заслуженный мастер спорта СССР, 18-кратная чемпионка Советского Союза в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах и спортивный журналист Анна Дмитриева умерла в возрасте 83 лет.