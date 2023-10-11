Израиль готовится к наземной операции в Газе

Власти Израиля готовятся к наземной операции в Газе. Об этом пишет NBC. Ранее о начале наземной операции израильский премьер Бениамин Нетаньяху предупреждал лидера США Джо Байдена, заявляя о необходимости провести «длительную и мощную кампанию, в которой Израиль победит», отмечает издание Walla.