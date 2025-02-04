🇺🇦🇺🇸Очередной выведенный из строя бронеавтомобиль противника International M1224 MaxxPro, американского производства💥 #ВСУ #Бронеавтомобиль #MaxxPro #Демилитаризация.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇺🇦🇺🇸Очередной выведенный из строя бронеавтомобиль противника International M1224 MaxxPro, американского производства💥 #ВСУ #Бронеавтомобиль #MaxxPro #Демилитаризация.
Свежие комментарии