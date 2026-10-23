© Song_about_summer/Shutterstock/FOTODOMАэропорты московского авиационного узла Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.