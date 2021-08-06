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Сгоревший дом в Тюменском районе потребовала снести прокуратура

Сгоревший дом в Тюменском районе потребовала снести прокуратура

Проживающие в пострадавших помещениях горожане были переселены. Мероприятия по ликвидации сгоревшего здания, признанного аварийным, необходимо было провести в связи с тем, что дом своим ветхим состоянием представлял опасность для местных жителей.

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