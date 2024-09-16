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MWM: потери Су-27 для ВСУ невосполнимы

MWM: потери Су-27 для ВСУ невосполнимы

Эксперты американского журнала Military Watch Magazine сообщили о серьезных потерях в авиации ВСУ, утратившей истребители Су-27, которые по своим военным характеристикам существенно превосходят поставленные Западом F-16 в ходе боевых действий.

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