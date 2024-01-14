Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Захарова порекомендовала США усилить охрану нефтяных объектов

Захарова порекомендовала США усилить охрану нефтяных объектов

Американским энергетическим компаниям необходимо усилить охрану своих нефтяных объектов. Такой совет дала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова после того, как президент США Джо Байден заявил, что республиканцы «за многое заплатят», если не одобрят помощь Украине.

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