Я никто и у меня ничего нет: как Лайма Вайкуле отреагировала на проверку ее русского бизнеса

Рассказываем, как Лайма Вайкуле отреагировала на проверку ее русского бизнеса. Федеральная налоговая служба начала проверку компании Laimalux Rus, где одной из топ-менеджеров является известная певица Лайма Вайкуле.
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